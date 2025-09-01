Mutter und Tochter suchen ein neues Zuhause

Charly und Cleo suchen gemeinsam ein neues Zuhause. Charly hat in sehr jungen Jahren ihre Tochter Cleo im Tierheim auf die Welt gebracht und nachdem die beiden eine sehr enge Bindung haben, sollen sie auch gemeinsam ein neues Leben anfangen dürfen. Charly ist noch etwas schüchtern Menschen gegenüber, Cleo dagegen ist ein aufgewecktes junges Katzenmädchen. Sie stellen sich von einer Pflegestelle aus vor.

Nachdem das Tierheim Höchstädt auf Anordnung des Landratsamts Dillingen aufgrund des fehlenden Paragrafen 11 für die Gebäude des Katzenbereichs komplett, also auch der Hundebereich, geschlossen wurde, sind die Katzen und Hunde bei Pflegestellen des Tierschutzverein Dillingen e.V. untergebracht. Bis zur Klärung der Umbaumaßnahmen, wie etwa Sanierung des Katzenbereichs mit neuer Krankenstation und Quarantäne und Wohnbereichen, sowie einer Hundequarantäne, bleiben die Tiere in der Obhut des Tierschutzvereins Dillingen e.V., werden auf vereinseignen Pflegestellen versorgt und über den Verein vermittelt. Ein Zeitrahmen für den Neubau kann leider nicht festgelegt werden, da das Landratsamt Dillingen noch dazu nun eine Kleinkläranlage fordert. Ob ein Bau dieser Anlage auf dem Gelände umsetzbar ist, muss aktuell geprüft werden und ist noch nicht entschieden. Ohne diese darf aber kein Neubau des Tierheims auf dem bisherigen Grundstück erfolgen.

Icon vergrößern Tiana und Vaiana warten auf neue Frauchen und Herrchen. Foto: Sabine Pollok Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Tiana und Vaiana warten auf neue Frauchen und Herrchen. Foto: Sabine Pollok

Der Tierschutzverein für den Landkreis Dillingen e.V. als Träger des Tierheimes bleibt bestehen und möchte an seinem Plan, ein neues Tierheim zu bauen, festhalten. Natürlich wird hier jede Unterstützung benötigt, um dieses Ziel erreichen zu können. So müssen nun also Charly und Cleo von ihrer Pflegestelle aus versuchen, eine neue Familie für sich zu gewinnen. Sollten Sie sich für Charly und Cleo oder einen der weiteren Schützlinge interessieren, dann melden Sie sich telefonisch, Montag-Freitag von 14 bis 17 Uhr oder per E-Mail und vereinbaren Sie einen Termin. Spenden können natürlich, nach vorheriger Abstimmung, weiterhin abgegeben werden.

