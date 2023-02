Nach Unfall in Höchstädt flüchten Unbekannte

Vermutlich wurde eine Beifahrertür gegen das Auto geknallt. Der oder die Verursacher haben nichts hinterlassen.

Ein weißer Kia Stonic wurde auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarkts in der Dillinger Straße in Höchstädt an der vorderen Beifahrertür eingedellt. Laut Polizei ist das am Freitag im Zeitraum zwischen 9.15 und 9.45 Uhr passiert.

Mutmaßlich wurde der Schaden beim Öffnen der Fahrzeugtür eines anderen Wagens verursacht. Der Verursacher des Schadens entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich seinen gesetzlichen Pflichten zu widmen. Die Schadenshöhe am KIA beläuft sich auf 250 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (AZ)