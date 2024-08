Nächtlicher Streit in Höchstädt eskaliert

Ein 29-Jähriger hat in der Nacht zum Sonntag gegen 0.10 Uhr einen 32-Jährigen und eine 22-Jährige beim Spazieren in der Bürgermeister-Reiser-Straße in Höchstädt abgefangen und konfrontiert. Zuerst stritten die drei laut Polizei nur verbal, bevor der 29-Jährige zu seinem Auto ging und ein Messer holte. Mit diesem Messer soll er dann drohend vor dem 32-Jährigen gestanden haben, ohne jedoch anzugreifen, wie die Polizei mitteilt. Die herbeigerufene Streife sicherte das Messer. Den 29-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung. (AZ)

