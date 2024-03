Höchstädt

vor 17 Min.

Neue Ausstellung im Schloss Höchstädt: Ein "bleischweres" Thema, das Spaß macht

Plus Die neue Ausstellung im Schloss Höchstädt, die am Ostermontag eröffnet, ist bunt, interaktiv, informativ und vor allem eines: Für alle Altersgruppen geeignet.

Von Simone Fritzmeier

Entspannt belegt Jonas seine Pizza. In Ruhe holt er sich vom Tisch erst die Tomatensoße, dann greift er zur Salami und zum Schluss natürlich eine dicke Schicht Käse. Bei Bernhard schaut es noch ein wenig unkoordiniert aus. Er muss erst die Zutaten finden. Dafür rückt er seine Brille zurecht und geht hinter die Linie. Und schon geht es los - alles virtuell, versteht sich. Denn so lecker die Pizzen, die die beiden Jungs da belegen auch aussehen - essen kann man sie am Ende leider nicht. Die Vorstellung muss ausreichen und genau darum geht es in diesem Raum.

Die beiden testen mit den VR-Brillen, sogenannte Virtual-Reality-Brillen, ein Spiel im Höchstädter Schloss. Und zwar nicht irgendwo im alten Gemäuer, sondern in den Ausstellungsräumen im Anschluss an das Schlosscafé im Erdgeschoss. Dort hat erneut federführend der Bezirk Schwaben eine jährliche Sonderausstellung aufgebaut. Und das diesjährige Thema ist Programm. Es lautet: "Bist du noch zu retten? Nachhaltigkeit - bierernst und bleischwer!". Ab 1. April, dann erwacht das Schloss aus seinem Winterschlaf, ist die interaktive Ausstellung offiziell eröffnet. Jonas und Bernhard durften schon einige Tage vorher alles anschauen und testen. Auch, weil die beiden Schüler eine besondere Rolle in der Ausstellung spielen. Vorweg: "Es war ein cooles Projekt", erzählen der 13-jährige Jonas und der 15-jährige Bernhard beim Pressetermin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen