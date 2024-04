Neue Baustelle: Weitere Sperrungen in Höchstädt

Die Arbeiten in der Lutzinger Straße gehen weiter. Ab wann gesperrt ist und welche Umleitungsstrecken genutzt werden sollen.

Die Bauarbeiten in der Lutzinger Straße in Höchstädt sind planmäßig nach der Winterpause Anfang Februar wieder angelaufen und inzwischen so weit fortgeschritten, dass die nächste Bauphase starten kann. Ab 10. April verlagert sich der Schwerpunkt der Bauarbeiten auf den nördlichen Bereich der Lutzinger Straße zwischen der Industriestraße und den Kreisverkehr Heppner Ring. Neben dem Neubau des Geh- und Radwegs in diesem Abschnitt wird der Straßenbelag der Lutzinger Straße erneuert und der Kreisverkehr an die neuen Verhältnisse angepasst. Hierfür bleibt die Lutzinger Straße für den Verkehr weiterhin gesperrt. Zusätzlich muss auch der Kreisverkehr Heppner Ring gesperrt werden, um den neuen Geh- und Radweg an diesen anzubinden. Die Bauphase wird voraussichtlich bis Mitte Mai bestehen, teilt es das Staatliche Bauamt Krumbach mit.

Das ist die Umleitungsstrecke in Höchstädt

Der Verkehr auf der Staatsstraße 2212 aus Richtung Norden wird ab Lutzingen über die Kreisstraße DLG 25 nach Deisenhofen, und von dort über die DLG 15 und den Lückenschluss nach Höchstädt zur B 16 umgeleitet. Aus Richtung Donauwörth wird der Verkehr in Höchstädt ab der Einmündung der Oberglauheimer Straße (Höhe der Firma Nosta) über die B16 durch Höchstädt, und anschließend analog der Gegenrichtung über den Lückenschluss nach Deisenhofen und Lutzingen geführt. Das Staatliche Bauamt Krumbach bedankt sich bei allen betroffenen Anliegern und Verkehrsteilnehmern für das entgegengebrachte Verständnis, und bittet um ein rücksichtsvolles Fahrverhalten auf der Umleitungsstrecke. (AZ)