Höchstädt

vor 49 Min.

Neues Geschäft in Höchstädt: Von Sandwich bis Sahnetorte

Plus Die gebürtige Polin Joanna Tomala hat am Höchstädter Marktplatz ihren Sandwichladen eröffnet. Der kommt richtig gut bei ihren Gästen an. Was es dort noch alles gibt.

Von Simone Fritzmeier

Pflanzen so weit das Auge reicht. Von der Decke hängend, in großen Kübeln in Schaufenstern oder liebevoll dekoriert auf den Tischen. Das kleine Geschäft am Höchstädter Marktplatz mag zwar von außen etwas trist und grau aussehen. Aber schon mit Öffnen der Tür wird es richtig bunt und eben blumig. Sofort kommt eine Wohlfühlatmosphäre auf - und genau das ist es, was Joanna Tomala will. "Es soll ein wenig wie das eigene Wohnzimmer sein", sagt sie lächelnd. Und dafür hat die Chefin des Höchstädter Sandwichladens sogar ein paar Pflanzen von Zuhause mitgebracht. Erst vor wenigen Wochen hat die 35-Jährige ihr Geschäft wieder eröffnet. Dort, wo sich bislang vorwiegend Frauen trendig ausgestattet haben, gibt es jetzt leckere Toasts. Aus dem ehemaligen Modegeschäft Eurydike, das mittlerweile in der Donauwörther Straße in Höchstädt zu finden ist, ist ein Imbiss mit Café geworden: "Sandwich & Co.ffe bei Joanna".

Chefin im Kebaphaus Höchstädt

Und die Menschen in der Donaustadt nehmen das Angebot rege wahr. So gibt es an diesem Donnerstagnachmittag kaum noch einen freien Platz in dem Gastraum. Vier Freundinnen treffen sich zum Klatsch und Tratsch, ein Herr bestellt den zweiten Kaffee und beobachtet die Menschen, und wiederum ein anderes Pärchen überlegt gerade noch, ob es lieber ein Stück Kuchen bestellen soll oder doch ein herzhaftes Sandwich - beides bietet Joanna Tomala an. Und sie lächelt glücklich auf die Frage, ob sie mit der Nachfrage zufrieden ist. "Auf jeden Fall. Ich bin sehr dankbar und freue mich, dass die Leute kommen. Ich habe auch schon einige Stammgäste", erzählt sie. Kein Wunder: Die Höchstädter kennen "ihre" Joanna bereits. Denn bis zur Eröffnung ihres Sandwichladens am Marktplatz hat sie unter anderem lange in der Küche auf der Goldbergalm in Lutzingen gearbeitet und hat bis zuletzt das "City Kebaphaus" als Chefin geleitet. "Ich mag die Arbeit mit Essen und den Kontakt mit den Menschen. Ich rede gerne mit ihnen", erzählt sie.

