Neuwahlen bei der Anna-Kirche in Höchstädt

Der evangelisch-lutherische Gemeindeverein Höchstädt hat einen neuenVorstand gewählt. Die Wahl fand im Nebenraum der Anna-Kirche statt und ergab folgendes Ergebnis: Vorsitzender: Günter Ballis, stellvertretender Vorsitzender: Roland Matitschka, Mitglied des Vorstands: Pfarrer Wolfram Schrimpf, Kassierer: Helmut Kaiser, Kassenprüferin: Hildegard Dietrich, Schriftführerin: Andrea Winter, Beisitzer: Susanne Ortler und Stefan Lenz und Wahlleiter: Günter Salzmann. Im Anschluss an die Wahl bedankte sich Günter Ballis beim neuen Vorstandsteam für die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und sich tatkräftig einzubringen. Zugleich sprach er den bisherigen Amtsträgerinnen und Amtsträgern seinen besonderen Dank für ihr großes Engagement in den vergangenen Jahren aus. Mit Blick auf die Zukunft betonte Ballis: „Traditionen sind wertvoll, doch wir spüren auch den Auftrag, offen zu sein für Neues. Dazu gehören sowohl soziale Projekte als auch geistliche Angebote. In enger Zusammenarbeit mit der Diakonie wollen wir weiterhin Menschen im näheren Umfeld unterstützen, die Hilfe benötigen.“

Besonders hob Ballis die neuen Mitglieder hervor: „Ich bin fest davon überzeugt, dass jede und jeder Gewählte am richtigen Platz ist. Die neuen Mitglieder ergänzen sich hervorragend, bringen frischen Schwung, eigene Erfahrungen und vielfältige Begabungen mit. Diese Vielfalt ist eine große Stärke, die uns helfen wird, gemeinsam etwas zu bewegen und Positives in unserer Gemeinde zu gestalten.“ Mit großer Zuversicht blickt der Gemeindeverein nun in die kommende Amtsperiode und freut sich auf die Zusammenarbeit in der neuen Zusammensetzung. Am Ende bat Pfarrer Wolfram Schrimpf: Gott möge seine segnende Hand über die Verantwortlichen des Vereins halten.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!