Höchstädt/Nördlingen

vor 18 Min.

Diese Bäcker aus Nordschwaben backen ausgezeichnete Brote

Plus Acht nordschwäbische Bäcker stellen sich der Beurteilung durch die Fachleute vom Deutschen Brotinstitut. Warum nicht nur die Urkunden wichtig sind.

Nachdem er sie genau von außen betrachtet hat, schneidet Manfred Stiefel die Dinkelsemmel in zwei Hälften. Der Prüfer vom Deutschen Brotinstitut schaut die Krume an, spricht mit Daniel Blum, der gegenüber am eigenen Laptop sitzt. „Die ist schön gleichmäßig“, sind sich die beiden einig. Andreas Haußer freut sich, als auch die Kruste den Test der Experten besteht, die daraufhin jeweils ein Stück des Brötchens des Bäckermeisters aus Nördlingen in den Mund schieben und mit zufriedenem Gesichtsausdruck kauen. Bei jedem Schritt tragen sie das Ergebnis in ihre Liste ein. Am Ende wird die Dinkelsemmel mit dem Prädikat „sehr gut“ ausgezeichnet.

