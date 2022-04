Höchstädt

vor 33 Min.

NoJow und Impact rocken bei Konzert in Höchstädt

Plus Metal-Doppelpack in Höchstädt: So begeistert war das Publikum bei den Konzerten im „Trixis Rock Inn“.

Von Bernhard Joseph Probst

Gepackt voll war „Trixis Rock Inn“ in Höchstädt am Samstag – man erwartete die Heavy-Metal-Bands NoJow und Impact. Es war eines der ersten Rockkonzerte im Landkreis, das ohne Hygienemaßnahmen stattfinden durfte. Entsprechend war der Andrang.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .