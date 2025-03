Ohne Versicherung auf dem E-Scooter in Höchstädt

Am Donnerstag (20.03.2025) war ein 14-Jähriger mit seinem E-Scooter in Höchstädt ohne Versicherungsschutz unterwegs. Gegen 20:40 Uhr stoppte eine Streife der Polizei Dillingen den Jugendlichen in der Lutzinger Straße. Am E-Scooter war kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und übergaben den Jugendlichen seinen Erziehungsberechtigten. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz gegen den 14-Jährigen. (AZ)

Höchstädt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Versicherungsschutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis