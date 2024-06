Parkrempler in Höchstädt führt zu 2000 Euro Schaden

Ein Unbekannter beschädigt ein geparktes Auto in Höchstädt. Die Polizei sucht Zeugen.

Freitag ereignete sich gegen 10 Uhr in der Bachgasse in Höchstädt eine Unfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen in einer Parkbucht abgestellten schwarzen Mazda. Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Polizei Dillingen hat Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 09071/56-0. (AZ)