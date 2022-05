Peace Run: Die Fackel des Friedens kommt nach Höchstädt

Das Läuferteam will ein Zeichen für Frieden setzen und macht dafür auch Halt in Höchstädt. Der Lauf wurde 1987 vor der UNO in New York zum ersten Mal gestartet.

Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth sagt: „Es freut mich außerordentlich, dass Höchstädt als ein Etappenziel der diesjährigen Peace Run Strecke ausgewählt wurde. Gerade der Krieg zwischen Russland und der Ukraine zeigt uns allen, wie wichtig Frieden ist. Es würde mich freuen, wenn viele Bürgerinnen und Bürger die Läufer in Höchstädt empfangen würden“. Das Läuferteam von "Peace Run – die Fackel des Friedens" kommt am Sonntag, 29. Mai, gegen 13 Uhr nach Höchstädt. Bei schönem Wetter empfängt Bürgermeister Maneth die Läufer im Stadtpark in Höchstädt hinter dem Rathaus.

Tausende sind schon mit der Fackel für den Frieden durch Europa gelaufen. Der Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run, der zum weltweit größten und längsten Fackellauf herangewachsen ist, der Frieden und das harmonische Zusammenleben zwischen Menschen aller Kulturen, Länder und Glaubensrichtungen fördert, führt auch dieses Jahr durch Europa und Deutschland. Ein international besetztes 18-köpfiges Läuferteam trägt eine Fackel als Symbol der Freundschaft durch Süddeutschland und weiter nach Österreich, durch die Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien und Moldawien.

Der Peace Run wird von einem internationalen Team ehrenamtlicher Helfer organisiert und finanziert. Partner in Gemeinden und Städten stellen häufig Unterkunft und Verpflegung zur Verfügung. Die mehrfach wechselnden Mitglieder des Europateams nehmen sich für ihre jeweilige Laufzeit Urlaub und sind unterschiedlich lang von ein paar Tagen bis zu mehreren Monaten mit dabei. Unterstützt von zwei Begleitfahrzeugen legt das Team in der Regel eine Laufstrecke von 70 bis 120 Kilometer am Tag zurück, meist in Staffelform. Pro Läufer sind das im Schnitt zwischen 10 bis 20 Kilometer täglich.

Vor der UNO in New York gestartet

Der Peace Run wurde 1987 vor der UNO in New York mit Botschaftern vieler Länder zum ersten Mal gestartet. Über 35 Jahre hinweg hat der Friedenslauf seither Millionen von Menschen in über 150 Ländern mit der einfachen Botschaft „Frieden beginnt mit mir!“ und durch das Weiterreichen einer Fackel über die Grenzen von Nationalität, Kultur, Religion und Weltanschauung hinweg im Geist der Freundschaft und des Friedens miteinander verbunden. Alle 2 Jahre durchquert der Lauf nun auf einer durchgehenden Strecke Europa. Der Lauf trägt dazu bei, ein Band guten Willens zwischen allen Menschen zu schaffen und das Bewusstsein dafür zu stärken, dass Frieden im Herzen jedes Einzelnen beginnt. In Deutschland hat unser Team seit Beginn des Friedenslaufs 25'000 km zurückgelegt. Nelson Mandela, Michail Gorbatschow, Mutter Teresa und Carl Lewis gehören zu den Persönlichkeiten, die die Fackel des Peace Run gehalten und dessen Ideale unterstützt haben.

Das sagt Gorbatschow zum Lauf-Event

Michail Gorbatschow schrieb in seiner Botschaft zum 30-jährigen Jubiläum des Peace Runs: "Für mich bedeutet Frieden einen Übergang von reiner Koexistenz hin zu Kooperation und einer gemeinsamen Kreativität unter Ländern und Völkern, hin zu einem Dialog der Zivilisationen. Ihre Peace Run-Bewegung leistet einen bemerkenswerten Beitrag zu diesem Ziel. Auf den Fotos vom Lauf sehe ich, wie Menschen unterschiedlichen Alters teilnehmen – besonders aber viele junge Menschen und Kinder, die die Fackel in ihren Händen halten. Wenn wir in ihre lächelnden Gesichter blicken, glauben wir daran, dass unserer Welt eine glückliche Zukunft bestimmt ist. In der Zukunft werden Schulbücher nicht mehr über die Geschichte des Krieges sprechen, sondern über die Geschichte des Friedens!"

Mehr über den Lauf und tägliche Geschichten und Fotos von der Strecke finden Sie im Internet auf www.peacerun.org/de/news/