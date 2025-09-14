Peter Schneller und Helmut Wagner gewinnen „Sport-Quiz-Zehnkampf“

Gerald Maneth von der SSV Höchstädt veranstaltete beim Quiz-Show-Abend dieses Mal einen „Sport-Quiz-Zehnkampf“. Die 14 Kandidaten wurden in sieben Duos ausgelost. Jedes Duo erhielt nacheinander jeweils zehn unterschiedliche Fragestellungen zum Thema „Fußball“. Die Duos konnten sich besprechen und mussten nach 30 Sekunden ihre Antwort mitteilen.

Nach dem ersten Durchgang führte das Duo „Joachim Hauf mit Neuling Bruno Bäuerle“ vor „Günther Schmidt mit Alfons Blau“ punktgleich mit „Peter Schneller mit Helmut Wagner“. Auf dem vierten Platz landete „Eugen Konrad mit Frank Wagner“. Die weiteren Platzierungen waren „Markus Huber mit Georg Karg“, Stefan Gmähle mit Albert Huber“ und „Manfred Hartmann mit Herbert Trumm“. Die ersten vier Duos durften dann zum zweiten Durchgang antreten.

Mit einer imponierenden Leistung in diesem Durchgang setzte sich am Ende das Duo „Peter Schneller mit Helmut Wagner“ souverän durch und gewannen diesen neuen Wettbewerb. Auf den zweiten Platz kam „Günther Schmidt mit Alfons Blau“ vor „Joachim Hauf mit Bruno Bäuerle“ und „Eugen Konrad mit Frank Wagner“. Die Quiz-Kandidaten zeigten wiederholt, welches Wissen in ihnen steckt. Herzlichen Glückwunsch zu diesen Leistungen. Alle Beteiligten fanden sich wieder gut unterhalten und durften sich am Ende noch über einen Preis freuen. Danke an Georg Karg, der den Siegerpreis stiftete. Ein großes Dankeschön geht auch an Angela und Werner Schmid, die für die Bewirtung wieder hervorragend sorgten.

