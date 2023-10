PiccaDilly's in Höchstädt: Die Liebe in vielen Facetten geschildert

Chorleiter Klaus Nürnberger, das Begleittrio mit Benny Gerstmayr am Schlagzeug, Jörg Lanzinger am E-Bass und Eva Horner am Klavier (verdeckt) begeistern bei einem fulminanten Konzert mit den PiccaDilly's im Rittersaal von Schloss Höchstädt.

Foto: Harry Kraus