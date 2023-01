Pkw muss nach Unfall abgeschleppt werden

Eine Frau hat in Höchstädt die Vorfahrt missachtet.

Einen Schaden von circa 4.500 Euro verursachte eine 66-jährige Fahrerin am Dienstag gegen 16 Uhr in Höchstädt. Die Autofahrerin befuhr die Straße „An der Bahn“ und wollte den Kreuzungsbereich der Donauwörther Straße geradeaus in Richtung Sonderheimer Straße überqueren.

Auto muss abgeschleppt werden

Sie kollidierte mit dem Auto eines vorfahrtsberechtigten 27-Jährigen, der die Donauwörther Straße stadtauswärts befuhr. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)