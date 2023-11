Podiumsdiskussion: Gerrit Maneth präsentiert sich als "Organisator"

Plus Amtsinhaber Gerrit Maneth (FW) kann bei der Podiumsdiskussion unserer Redaktion mit seiner Sattelfestigkeit in Sachthemen punkten.

Die CSU, sie sei "immer für Überraschungen gut", kommentiert Bürgermeister Gerrit Maneth die auf den letzten Metern eingereichte Kandidatur seines Stellvertreters und nun Herausforderers Stephan Karg. Dessen Kandidatur ist der Grund, warum die beiden sich am Dienstagabend in Höchstädt auf der Podiumsdiskussion unserer Redaktion präsentiert haben. Maneth macht dabei bei den Sachthemen eine gute Figur und brilliert beim Thema Wasserschutzgebiet.

"Wie viele Buchstaben hat das Wort Wasserschutzgebiet?", will Redakteurin Simone Fritzmeier von den beiden Kandidaten wissen. Maneth betätigt den Buzzer. "Drei, man kann es WSG abkürzen", sagt er grinsend und erntet einige Lacher und Applaus – sogar vom Kontrahenten Karg. Häufig wird von Amtsinhabern erwartet, dass sie auf alles eine Antwort haben und geben – auch wenn die nicht ganz korrekt ist. Maneth beweist an diesem Abend, dass er viele Antworten hat, auch wenn die wohl nicht alle Höchstädterinnen und Höchstädter zufrieden stellen werden.