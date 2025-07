Polizei ermittelt nach erneuter Sachbeschädigung am Finanzamt in Höchstädt

Unbekannte haben an einem Behördengebäude im Traubenberg in Höchstädt ein Chiplesegerät beschädigt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 18. Juli, 13 Uhr, und Montag, 21. Juli, 8 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, sollen die Täter einen Schaden von etwa 1500 Euro verursacht haben. Im Rahmen der Ermittlungen habe sich außerdem gezeigt, dass in den vergangenen drei Monaten bereits ein Fenster am selben Gebäude mutwillig zerstört wurde, so die Polizei. Der dabei entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise auf mögliche Täter unter der Telefon 09071/560. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Höchstädt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Finanzamt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis