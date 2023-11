Polizei greift illegal getuntes Auto in Höchstädt auf

Beamte der Polizei Dillingen kontrollieren einen 21-Jährigen in Höchstädt und stellen fest, dass sein Auto getunt wurde. Nun erwartet ihn eine Anzeige.

Ein 21-Jähriger muss mit Konsequenzen rechnen, weil sein Auto getunt und die Veränderungen nicht von einer Prüfstelle abgenommen worden waren. Wie die Polizei berichtet kontrollierten Beamte den jungen Mann am Sonntag gegen 23.50 Uhr in der Bürgermeister-Grimminger-Straße in Höchstädt. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten mehrere Veränderungen am Fahrzeug feststellen, welche nicht von einer entsprechenden Prüfstelle abgenommen waren und somit zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. So konnten Veränderungen am Fahrwerk, der Beleuchtung sowie der Motorleistung festgestellt werden. Den Betroffenen erwartet nun eine Anzeige nach der Straßenverkehrszulassungsordnung. Zudem muss er die Mängel innerhalb einer entsprechenden Frist beheben. (AZ)