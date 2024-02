Polizei leistet sich Verfolgungsjagd in Höchstädt

Eine Zivilstreife will einen Mann kontrollieren, dieser haut ab. Es folgt eine Verfolgungsjagd durch Höchstädt und zahlreiche Anzeigen.

Gleich mehrere Delikte beging ein 28-Jähriger am Dienstagabend in Höchstädt. Gegen 18.40 Uhr war der Mann in der Dillinger Straße mit einem Auto unterwegs. Eine Zivilstreife der Polizei wollte ihn einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der 28-Jährige flüchtete daraufhin mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt und mehrere Wohngebiete, heißt es im Bericht der Polizei. Als er auf einem Feldweg seine Flucht fußläufig fortsetzte, überwältigten ihn die Polizisten und nahmen ihn fest. Hierbei leistete der 28-Jährige erheblichen Widerstand.

Nach der Verfolgungsjagd in Höchstädt sucht die Polizei Geschädigte

Sowohl er als auch die Beamten zogen sich Verletzungen zu. Bei der Durchsuchung stellten die Polizisten Betäubungsmittel fest und konfiszierten diese. Nachdem ein Drogentest Aufschluss auf einen vorherigen Betäubungsmittelkonsum erbracht hatte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Weil gegen den 28-Jährigen ein Haftbefehl bestand, wird er im Laufe des Vormittags einer Justizvollzugsanstalt überstellt. Gegen ihn laufen nun Ermittlungsverfahren wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennens, Trunkenheit im Verkehr infolge berauschender Mittel, Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte, Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz und weil er nicht im Besitz eines Führerscheins ist, Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 25-jährige Fahrzeughalter handelte sich ebenfalls eine Anzeige ein, da er dem 28-Jährigen die Fahrt ohne Fahrerlaubnis gestattete. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)