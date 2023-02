Polizei stoppt Drogenfahrt in Höchstädt

Eine junge Fahrerin ist spät am Abend in der Donaustadt aufgehalten worden.

In der Dillinger Straße in Höchstädt ist am späten Donnerstagabend eine Pkw-Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Dabei stellte sich heraus, dass die 23-jährige Fahrerin offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogentest verlief positiv auf die Einnahme von Marihuana und Amphetaminen.

Beide Begleiter mussten ins Gefängnis

Ein weiterer, im Fahrzeug sitzender 42-jähriger Mann, führte zudem eine geringe Menge an Amphetamin mit sich. Zudem lag gegen ihn ein Haftbefehl vor. Während die 23-Jährige sich einer Blutentnahme unterziehen musste und anschließend wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurde, musste ihr 42-jähriger Begleiter in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden. (AZ)