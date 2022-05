Ran an die Höchstäder Badeenten

Nur noch wenige Tage, dann schwimmen Badeenten durch Höchstädt. So kann man teilnehmen.

Die Ostereier-Aktionen in der Stadt Höchstädt waren ein voller Erfolg. An der Suchaktion von Freie Wähler/Junges Höchstädt am Karsamstag im Stadtpark beteiligten sich laut Pressemitteilung rund 200 Personen. Während sich die Kinder mit großem Eifer auf die Suche nach den Ostereiern machten, ließen es sich die Erwachsenen bei Kaffee und Kuchen gut gehen.

Auch der Landratskandidat der Freien Wähler, Markus Müller, genoss das Bad in der Menge. Neben den zahlreichen Gesprächen mit den Erwachsenen verteilte Müller Gummibärchen an die Kinder.

Auf Ostereier-Suche auf dem Herzogin-Anna-Rundweg

Ebenfalls erfolgreich verlief die Ostereier-Suchaktion auf dem Herzogin-Anna-Rundweg während der Osterfeiertage. Organisiert wurde diese von Simone Bschorer, Stadträtin der Freien Wähler und Referentin für Familien und Senioren, in Zusammenarbeit mit Stadtmarketing Höchstädt. Ein Teil der Ostereier war mit Buchstaben versehen. In der richtigen Reihenfolge ergab sich das Lösungswort „Eiersuche“. Rund 60 Rückmeldungen erreichten das Stadtmarketing-Team. Weitere Aktionen auf dem Rundweg sind laut Bschorer in Planung.

Ein weiteres Highlight gibt es bereits am Sonntag, 8. Mai. Es findet im Rahmen des Maimarktes das erste Höchstädter Badeentenrennen statt. Start ist um 15 Uhr auf der Pulverbachbrücke vor dem Rathaus. Organisiert wird das Entenrennen von Fabian Weiß von Media-Weiß-Event. Rennlizenzen gibt es kostenlos unter www.media-weiss.de oder per Mail an entenrennen@media-weiss.de.(pm) Foto: Nadine Bradl (Symbolbild)

Lesen Sie dazu auch