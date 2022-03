Höchstädt

14:26 Uhr

Nachwuchs-Koch Simon Mader überzeugt die Jury

Plus Simon Mader vom Restaurant "Zur Glocke" beendet seine Ausbildung zum Koch als Bester in Augsburg und Nordschwaben. Warum Corona das schwierig gemacht hat.

Von Annemarie Rencken

Wenn Simon Mader essen geht, "dann darf es gerne mal anspruchsvoller sein." Nicht etwa, weil der junge Koch vom Restaurant "Zur Glocke" in Höchstädt nach seiner Ausbildung alles außer der gehobenen Küche verschmäht. Sondern, weil er so viel Spaß daran hat, Neues auszuprobieren. Ein Schnitzel würde er sich heute eher nicht mehr bestellen. Stattdessen lässt er sich gerne davon inspirieren, wie Kolleginnen und Kollegen in anderen Restaurants ihr Essen anrichten oder ihren Tisch decken. Dass er selbst Essen gut zubereiten und anrichten kann, hat der 19-Jährige kürzlich bewiesen. Mader schaffte es, seine Ausbildung zum Koch als bester Absolvent von 150 Auszubildenden aus dem Wirtschaftsraum Augsburg und Nordschwaben zu beenden. Dafür bekam er Ende Januar die Bestenurkunde von der IHK Schwaben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen