Höchstädt trauert um den früheren Stadtpfarrer Roland Bise

Plus Der Ruhestandspfarrer ist im Alter von 79 Jahren gestorben. 18 Geistliche kamen zum Requiem für den spätberufenen Seelsorger nach Donaumünster.

Roland Bise hatte Sinn für Humor. "Ich bin Spätlese", sagte der katholische Seelsorger, als er sich vor 20 Jahren unserer Redaktion als neuer Höchstädter Stadtpfarrer vorstellte. Bise spielte damit nicht nur auf sein Alter (60), sondern auf seinen Weg zum Priester an. Der gebürtige Pforzheimer war ein Spätberufener. Zunächst hatte er als Chemielaborant und Kirchenmusiker gearbeitet. Auf dem Weg zur Wieskirche entdeckte Bise schließlich seine Berufung. "Gott sprach, das ist dein Weg, ich kann Ihnen heute noch die Stelle zeigen, an der mir das klar wurde", teilte der Stadtpfarrer damals in einem Interview mit. Mit 49 Jahren wurde er schließlich zum Priester geweiht. Jetzt ist Roland Bise im BRK-Pflegeheim in Donauwörth im Alter von 79 Jahren gestorben. Etwa 100 Menschen nahmen nun in der Pfarrkirche in Donaumünster letzten Abschied von dem Geistlichen.

Der Augsburger Bischof Bertram Meier würdigt Bise als "begeisternden und kraftvollen Priester", er habe seine beiden Pfarrstellen in Riedlingen und Höchstädt "mit Leben erfüllt und Akzente gesetzt". Der Pforzheimer war zunächst drei Jahre Benefiziat in Buchloe, 1996 wurde er Pfarrer im Donauwörther Stadtteil Riedlingen. Acht Jahre später wechselte Bise als Stadtpfarrer nach Höchstädt. Unterstützung erhielt er dabei von Pfarrer Alois Roßmanith aus Hohenreichen. Nach zwei Operationen an der Hüfte trat Bise 2013 etwas früher als geplant in den Ruhestand und verlegte seinen Wohnsitz nach Starnberg, wo er sich als Ruhestandsgeistlicher in der Pfarreiengemeinschaft einbrachte. Das Ende seines Lebens verbrachte der Seelsorger im BRK-Pflegeheim in Donauwörth, wo er am 29. Januar starb.

