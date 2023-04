Rollerfahrer in Höchstädt steht unter Drogeneinfluss

Die Polizei hat am Freitag in Höchstädt einen Rollerfahrer kontrolliert. Der Mann zeigte drogentypische Auffälligkeiten.

Ein 34-jähriger Rollerfahrer wurde am Freitag gegen 12.45 Uhr in der Donauwörther Straße in Höchstädt von der Polizei kontrolliert. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse ist.

Der 34-Jährige muss sich Blut nehmen lassen

Zudem zeigte er drogentypische Auffälligkeiten. Bei ihm wurde deshalb eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. (AZ)