Höchstädt

17:00 Uhr

Rudolf Kimmerle übergibt der SSV Höchstädt 220.000-Euro-Spende

Plus Das Geld stammt vom Förderverein der Stadt. Der Unternehmer hat mehr als eine Million Euro in das Projekt Zukunft gesteckt. Bald wird der Abschluss gefeiert.

Von Berthold Veh

Seit 2008 läuft das Projekt Zukunft der SSV Höchstädt. Allmählich biegt der Sportverein mit der größten ehrenamtlichen Sportbaustelle im Freistaat auf die Zielgerade ein. An Christi Himmelfahrt, 18. Mai, sollen die neuen Sportstätten eingeweiht werden. Bei einem Rundgang haben sich Mitglieder des Fördervereins der Stadt Höchstädt um ihren Vorsitzenden Rudolf Kimmerle und Bürgermeister Gerrit Maneth am Freitagabend einen Überblick über das Werk verschafft. Viele staunen bei dem Rundgang über das, was die SSV Höchstädt hier in einer gewaltigen Gemeinschaftsleistung geschaffen hat.

Ein Schmuckstück sind die vier neuen Bundeskegelbahnen. "Solch eine Anlage gibt es vielleicht zweimal in ganz Deutschland", sagt der Lauinger Architekt Michael Lehni. Die Bahnen seien geeignet, um Weltmeisterschaften in Höchstädt auszutragen. Ganz so weit ist es zwar noch nicht. Das Kegeln erfahre aber inzwischen einen deutlichen Zulauf, stellt SSV-Vorsitzender Jakob Kehrle fest. Die Abteilung habe bereits 30 Prozent mehr Mitglieder. Ebenso verhalte es sich bei den Stockschützen, die sich ebenfalls über eine neue Anlage und einen Mitgliederzuwachs freuen. "Man muss nur ein Angebot machen, dann kommt auch die Nachfrage", erläutert Kehrle. Höchstädt sei inzwischen das Stockschützenzentrum im Landkreis.

