Rückwärts ausgeparkt: Frau kracht am Höchstädter Marktplatz in BMW

Die Frau wollte rückwärts in den fließenden Verkehr einbiegen. Bei dem Unfall am Höchstädter Marktplatz entsteht ein Schaden von 2000 Euro.

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Mittwoch gegen 16.55 Uhr in Höchstädt gekommen. Eine 62-jährige Autofahrerin fuhr laut Polizei am Marktplatz rückwärts aus einem Parkplatz in den fließenden Verkehr ein. Sie kollidierte mit ihrem Wagen mit einem BMW. An den Unfallfahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 2000 Euro. (AZ)