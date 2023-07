Schloss geknackt und Schubkarre gestohlen

Die ungewöhnliche Beute machten die Einbrecher in einem Sportheim.

Im Zeitraum vom 16. Uhr bis 30. Juni brachen bisher unbekannte Täter an einem Sportheim in der Pfalz-Neuburg-Straße in Höchstädt das Vorhängeschloss einer Lagerraumtür auf und entwendete daraus einen Schubkarren im Wert von ungefähr 150 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)