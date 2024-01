Höchstädt

vor 54 Min.

Schlossfinken feiern ihren Hofball groß in Höchstädt

Das kleine Prinzenpaar verzaubert das Publikum auf dem Hofball in Höchstädt.

Plus Auf dem Hofball in Höchstädt schweben das große und das kleine Prinzenpaar der Schlossfinken über die Tanzfläche der Nordschwabenhalle.

Von Taisia Matwejew Artikel anhören Shape

Bereits seit über 50 Jahre begehen die Schlossfinken den Fasching zusammen. Doch in Höchstädt wird es niemals langweilig. Dem stimmt auch das Publikum jubelnd zu, als Bürgermeister Gerrit Maneth auf dem Hofball in der Nordschwabenhalle sein Lob an die Faschingsgesellschaft ausspricht: "Ihr schafft es immer wieder, uns alle zu überraschen."

Die Freude ist den Showtänzern während ihres Auftritts anzusehen. Das steckt an. Foto: Taisia Matwejew

Nach einigen einleitenden Worten vom Vorsitzenden Bernhard Veh lüftet er das Geheimnis um die Prinzenpaare. So schreitet das kleine Prinzenpaar Pia (Nawratil) und Eric (Pudwill) voran, gefolgt von dem großen Prinzenpaar Sandra (Fischer) und Michael (Feistle). Als „absolute Faschingsprofis“ überstrahlen Prinzessin Pia und Prinz Eric jegliche Nervosität. Denn beide sind bereits von klein auf dabei. Das stellen die zwei bei ihrem Prinzenwalzer unter Beweis und gleiten geübt über die Tanzfläche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen