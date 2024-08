Schreck in der Nacht: Unbekannte halten sich in Haus in Höchstädt auf

Ein vermeintlicher Einbruch in ein Haus in der Deisenhofer Straße in Höchstädt hat sich in der Dienstagnacht ereignet. Als eine Bewohnerin des betreffenden Wohnhauses gegen 22.30 Uhr nach Hause kam, konnte sie zwei Personen von ihrem Grundstück flüchten sehen. Diese waren zuvor auch in dem Haus gewesen. Streifen der Dillinger Polizei begaben sich daraufhin umgehend zur Einsatzörtlichkeit, heißt es im Bericht der Polizei.

Die Unbekannten konnten jedoch nicht mehr festgestellt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde weder etwas beschädigt noch entwendet. Wie sich die beiden Personen Zugang verschaffen konnten und warum sie sich an der Tatörtlichkeit aufhielten, ist bislang nicht bekannt. Derzeit ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit Hinweisen bei der Polizeiinspektion Dillingen (09071/560) zu melden. (AZ)