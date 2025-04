Schwingende Röcke und Western-Atmosphäre in der Höchstädter Nordschwabenhalle

Flotte Musik, schwingende Röcke, Lebensfreude pur, schwäbisches Essen und Westernstyle – das sind nur ein paar Beispiele, um die Stimmung am Samstag in der Nordschwabenhalle und der Schulturnhalle in Höchstädt zu beschreiben. Dort ist die Faszination zu spüren, die vom Square Dance ausgeht. Direkt vor der Nordschwabenhalle trifft man auf Lisa Wörner aus Tübingen mit ihren Bekannten. „Wir kennen die Crossroad Cowboys, sie sind alle sehr herzlich und haben das Event heute sehr gut organisiert“, lobt Wörner. Es handelt sich bei der Veranstaltung um eine „Student Jamboree“, die vom Dachverband European Callers und Teachers Association (ECTA) ausgeht. Anfänger sollen die Möglichkeit bekommen, während ihrer Ausbildung an größeren Tanzveranstaltungen teilzunehmen. Etwa 70 Figuren werden nach und nach einstudiert.

