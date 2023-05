"Sehr gute Rückmeldungen" nach dem Höchstädter Maimarkt

Die Stadt zieht eine positive Bilanz und kritisiert unsere Berichterstattung. Entenrennen bringt 350 Euro für den guten Zweck.

Die Stadt Höchstädt hat eine positive Bilanz nach dem jüngsten Maimarkt gezogen. Der verkaufsoffene Sonntag mit seinen vielfältigen Aktionen und Angeboten sei trotz der schwankenden Wetterlage für die Mitwirkenden ein toller Erfolg gewesen, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. "Die Rückmeldungen der Einzelhändler der Innenstadt waren sehr gut und die Einzelhändler wie das Juweliergeschäft Uhren und Schmuck Theobald Pollak, die Schreibwarenhändler Roch und Steckeler, das Schuhgeschäft Laufgut Konle, der Stabilo-Markt, der Süßwarenhändler Peter Kreischer oder der Weinhändler Hans Lohberger zeigten sich sehr zufrieden mit den Besucherzahlen und dem Markttag." Die Berichterstattung in unserer Zeitung sei dagegen "negativ geprägt gewesen", bedauert Bürgermeister Gerrit Maneth.

Bei der Auswahl der Fieranten sei darauf geachtet worden, dass die Stammhändler vor Ort waren und das Angebot möglichst abwechslungsreich war, aber nicht zu viele von einem Warenangebot anwesend waren. „Es ergibt ja auch keinen Sinn, mehrere identische Angebote vor Ort zu haben, da ist bei dieser Marktgröße weniger mehr“, sagt die Koordinatorin für Stadtmarketing Sonja Gastl. Ein Publikumsmagnet war, wie berichtet, unter anderem der Nachlassverkauf der Diemer-Minas-von Savigny-Sitftung.

Höchstädter Entenrennen bringt 350 Euro ein

Richtig rund ging es laut Mitteilung am Nachmittag beim Entenrennen von Fabian Weiß. Durch das Charity-Rennen können insgesamt 350 Euro an gemeinnützige Vereine gespendet werden. Die 200 Enten des großen Entenrennens für Kinder und alle anderen Bürger waren in diesem Jahr wieder alle vergeben. Und so warteten die Kinder gespannt im Zielbereich auf die ankommenden Enten, und ob sie einen der 30 Preise gewinnen würden. Ausgerechnet bei der Preisverteilung kam der Wolkenbruch. Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth öffnete spontan das Rathaus, um alle in Sicherheit zu bringen. „Das ist mal ein richtiger Rathaussturm“, meinte Stadträtin Simone Bschorer lachend dazu. (AZ)