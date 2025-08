Sie fördern die Integration von Geflüchteten

Der Koordinator der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit in Dillingen, Georg Schrenk, war Gast bei der Schlussfeier der Berufsintegrationsklassen des Berufsschulzentrums Höchstädt. In seinem Grußwort bedauerte er, dass die Politiker, die sich oft zu Integration und Migration äußern, nicht anwesend waren. In seinen Ausführungen stellte er fest, dass Integration nicht nur Sache der Geflüchteten ist, sondern auch das Mitwirken der Einheimischen dazu gehört. Für besondere Leistungen in den Berufsintegrationsklassen zeichnete er die in Dillingen wohnenden Flüchtlinge Larisa Kovacecis, Mohammad Saeid und Mohadeseh Nabizadeh mit einem Geldpreis der Unterstützergruppe Asyl/Migration aus.

