Typisierungsaktion: So kann der leukämiekranken Ida geholfen werden

In der Nordschwabenhalle findet am Samstag eine Typisierungsaktion statt – inklusive buntem Rahmenprogramm. Der SSV Ulm sponsert sogar Fußball-Freikarten.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die vielen Ehrenamtlichen und die Verantwortlichen der DKMS sind in den letzten Zügen. Am heutigen Samstag, 11. Februar, findet in der Zeit von 13 bis 17 Uhr die große Typisierungsaktion in der Nordschwabenhalle in Höchstädt statt. Alle hoffen, dass so viele Personen, im Alter zwischen 17 und 55 Jahren kommen und sich als mögliche Stammzellenspender – oder -spenderinnen registrieren zu lassen. Um Menschen wie der kleinen Ida zu helfen. Die Dreijährige ist schwer krank, hat Leukämie. Sie braucht dringend eine Stammzellenspende.

Spendenlauf um den Lauinger Auwaldsee

Brigitte Lehenberger von DKMS betont weiter: "Auch jeder Euro ist wichtig, um diese Typisierungen finanzieren zu können." Das hat sich die Dillinger "Smovey-"Gruppe beispielsweise zu Herzen genommen. Als die Frauen und Männer vom Schicksal der kleinen Ida aus Mörslingen erfahren haben, wollten sie etwas tun – zumal die Oma des Mädchens ein aktives Mitglied ist. "Selbstverständlich helfen wir", beschlossen die Sportler und Sportlerinnen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Da in der Gruppe auch Ältere dabei sind, die nicht mehr als Stammzellspender infrage kommen, organisierten die Trainerinnen Bettina Hübner und Susanne Lutmayr kurz entschlossen einen Spendenlauf um den Auwaldsee Lauingen. Spontan meldeten sich neben den eigenen "Smovern" noch einige Fußballer des SSV Höchstädt sowie ein paar Freunde. Im Ziel konnten alle eine Spende für die DKMS-Typisierungsaktion für Ida in eine Box werfen. Unglaubliche 2550 Euro kamen so zusammen. "Wir möchten, dass die kleine Ida wieder lachen kann, denn unser Motto bei Smovey ist auch: Swing, move and smile", so Bettina Hübner.

Damit auch bei der Aktion heute in Höchstädt das Helfen belohnt wird, gibt es für die ersten potenziellen Spender und Spenderinnen ein besonderes Schmankerl. Die beiden Geschäftsführer Myriam Krüger und Markus Thiele von SSV Ulm 1846 Fußball versprechen: "Die ersten 1000 hilfsbereiten Menschen, die sich am Samstag in der Nordschwabenhalle in Höchstädt neu bei der DKMS aufnehmen lassen, erhalten Gutscheine für Stehplatztickets, die in den restlichen sieben Heimspielen der Saison eingelöst werden können."

Buntes Rahmenprogramm für die Typisierungsaktion in Höchstädt

Und Brigitte Lehenberger kündigt in Zusammenarbeit mit den vielen ehrenamtlichen Menschen rund um die Aktion für Ida weiter an: Mitglieder des Bayern Fanclubs Schlosspanther um Vorsitzenden Frank Günther planen vor der Busreise zum Heimspiel des FC Bayern gegen den VfL Bochum noch bei der Typisierung vorbeizukommen. Die Alm Gugga kommen vorbei, damit sich die jungen, noch nicht typisierten Musiker und Musikerinnen noch bei der DKMS aufnehmen lassen können. Und: Ein Ballonkünstler sorgt für die Kinderbetreuung, es werden Glitzertattoos und Buttons gemeinsam gemacht, es gibt Kuchen und Kaffee, Kleinigkeiten zu essen und Geschenke als Dankeschön. Alle sind bereit, um hoffentlich den genetischen Zwilling für Ida zu finden.

Lesen Sie dazu auch