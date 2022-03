So präsentieren sich die beiden Landratskandidaten Mettel und Müller

Plus Eine Höchstädter Fraktionsgemeinschaft hat die beiden Landratskandidaten Christoph Mettel (CSU) und Markus Müller (Freie Wähler) geladen. Das Publikum war sehr diskussionsfreudig.

Der scharfkantige Dreizack kam bei dieser Veranstaltung im griechischen Restaurant "Poseidon" doch nicht zum Vorschein. Die wirksamste Waffe bildeten an dem Abend mit rund 50 Besuchern die Worte der beiden Landrats-Kandidaten Christoph Mettel ( CSU) und Markus Müller ( Freie Wähler) und vor allem die teils kräftig vorgetragenen Argumente der Gäste mit gefühlt mehreren Jahrhunderten kommunalpolitischer Kompetenz. Denn neben Bürgermeister Gerrit Maneth betraten auch zahlreiche aktuelle wie einstige Ortsvorsteher sowie engagierte Bürgervertreter und -vertreterinnen aus den Stadt- und Gemeinderäten den kleinen Saal mit dem großen Thema dieser Tage in der Region.