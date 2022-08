So setzt sich die Höchstädter SPD nach den Neuwahlen zusammen

Der SPD-Ortsverband in Höchststädt hat einen neuen Vorstand gewählt. Auf die neue Schriftführerin kommt eine besondere Aufgabe zu.

Bei der Vorstandssitzung des SPD-Ortsvereins Höchstädt standen Neuwahlen an. Der bisherige Schriftführer Manfred Maneth trat aufgrund seiner vielen ehrenamtlichen Verpflichtungen nicht mehr an. Vorsitzender Wolfgang Konle bedankte sich bei ihm für seine langjährige zuverlässige und genaue Arbeit.

Zusammenarbeit im Stadtrat Höchstädt

Zunächst ging Konle in seinem Rechenschaftsbericht auf den erfolgreichen Kabarettabend mit Holger Paetz kurz vor dem Corona-Lockdown sowie auf einige Online-Sitzungen ein, in denen der Ortsverein trotz der Einschränkungen durch die Pandemie einen regen und belebten Austausch pflegte. Auch hob er die enge Zusammenarbeit der SPD-/FDP/-Pro Höchstädt-Fraktion im Stadtrat mit Jan Waschke, Fraktionssprecher Wolfgang Konle, dem überaus agilen Referenten für Stadtentwicklung Rainer Wanek und dem Referenten für die Vereine, Günter Ballis, hervor. Durch eine Spendensammlung innerhalb des Ortsvereins konnten der Höchstädter Tafel Lebensmittel in Höhe von fast 500 Euro zur Verfügung gestellt werden. Deren Leiter, Heribert Rossmeisl, bedankte sich bei allen Spendern und zeigte sich offen für weitere derartige Aktionen, steht in der Pressemitteilung.

Eine Pressesprecherin für die Höchstädter SPD

Die anschließenden Neuwahlen leitete Hubert Gabriel. Hierbei wurden Wolfgang Konle als Erster und Jan Waschke als Zweiter Vorsitzender einstimmig wiedergewählt. Als Schatzmeister wurde Thea Waschke ebenfalls ohne Gegenstimme bestätigt. Das Amt der Schriftführerin wurde mit Katja Zucker neu besetzt, die sich zukünftig auch um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern wird. Als Beisitzer wurden Luise Rössler, Heribert Rossmeisl, Manfred Maneth, Johannes Rossmeisl und als Kassenprüfer Rainer Wanek gewählt. Zu Delegierten für den Unterbezirksparteitag wurden Wolfgang Konle, Jan Waschke, Katja Zucker und Johannes Rossmeisl und für die Stimmkreiskonferenz zu den anstehenden Landtagswahlen Wolfgang Konle, Jan Waschke und Katja Zucker bestimmt.

Der Erste Vorsitzende Wolfgang Konle bedankte sich bei Wahlleiter Hubert Gabriel, der die Vorstandswahlen in seiner bekannt humorigen Art durchführte. Anschließend bemerkte er: „Unsere neue Pressesprecherin Katja Zucker wird mit ihrer herzerfrischenden Art frischen Wind in den Ortsverein bringen.“ (AZ)

Lesen Sie dazu auch