So trist und grau muss der Winter im Landkreis Dillingen gar nicht sein

Plus An der Berufsschule Höchstädt, Abteilung Gartenbau, geht es gerade um bunt blühende Wintergehölze. Tipps für daheim.

Nicht erst seit Ausbruch der Corona-Pandemie wird der eigene Garten wieder wichtiger. Oft gehören aktuell ein Trampolin, ein Obst- und Gemüsebeet und eine repräsentative Terrasse hinein. Doch es geht mehr oder anders. Mit der Staatlichen Berufsschule Höchstädt stellen wir in einer losen Serie verschiedene Möglichkeiten vor, wie man seinen Garten gestalten kann. Für Kinder, für Naschkatzen, für Fleißige und für Faule …