Autofahrer erschrickt vor Wild und landet bei Höchstädt im Graben

Der 28-Jährige bleibt unverletzt, aber sein Auto ist nicht mehr fahrbereit.

Ein 28-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend gegen 22 Uhr bei Sonderheim in der Nähe der Jordanstraße unterwegs gewesen. Plötzlich hat ein Wildtier die Straße gequert und der junge Mann ist dabei so erschrocken, dass er sein Auto in einen Graben lenkte.

Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch