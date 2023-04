Höchstädt

06:00 Uhr

Stadtfest und Maimarkt: Was in diesem Jahr in Höchstädt geplant ist

Plus In Höchstädt stehen in diesem Jahr wieder viele Veranstaltungen und Märkte auf dem Programm, darunter das Stadtfest. Doch für die Stadt wird es schwieriger, Marktbeschicker zu finden.

Von Christina Brummer

Der Mai naht und mit ihm die Veranstaltungssaison. Auch in Höchstädt wird es in diesem Jahr wieder ein Maibaumfest geben. Allerdings schon am 30. April. Der nächste Tagesordnungspunkt auf dem Veranstaltungskalender wird dann der Muttertagsmarkt am Sonntag, 14. Mai, sein. Die Planungen für den Maimarkt gestalten sich jedoch schwierig, wie Sonja Gastl den Stadträten erklärte. Doch es gibt auch Lichtblicke im Veranstaltungskalender der Stadt im Jahr 2023.

Der Höchstädter Maimarkt wird mit einem verkaufsoffenen Sonntag, der gleichzeitig der Muttertag ist, in der Innenstadt begangen. In diesem Jahr sollen dafür der Marktplatz, ein Teil der B16 und die Bachgasse gesperrt werden. Die Herzogin-Anna-Straße soll laut Innenstadtkoordinatorin Gastl frei bleiben, sodass der Verkehr am Markt vorbeifließen kann. Doch die Verkehrsführung ist nicht das Hauptproblem der Organisation rund um den diesjährigen Maimarkt. "Es ist schwierig, genug Fieranten zu finden", sagt Gastl. "Manche haben direkt abgesagt, weil der Termin am Muttertag für sie ungünstig ist."

