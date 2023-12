Stand des Höchstädter Christkindlmarkts fängt Feuer

Die Feuerwehr Höchstädt musste am Montagmorgen gegen 4 Uhr ausrücken. Ein Stand des Höchstädter Christkindlmarkts brannte.

Am Morgen nach dem Höchstädter Christkindlmarkt musste die Feuerwehr ausrücken. Gegen 4 Uhr brannte am Montagmorgen ein Stand des Weihnachtsmarkts, der am Wochenende über die Bühne gegangen war.

Feuer auf dem Höchstädter Christkindlmarkt: Der Stand brannte lichterloh

Die Einsatzkräfte wurden am Montagmorgen zu einem "B3-Brand" gerufen. Auf dem Parkplatz beim Don-Bosco-Kindergarten stand ein Stand des Christkindlmarkts in hellen Flammen. Mehrere Trupps der Höchstädter Feuerwehr konnten den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen verhindern. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet. (bv)