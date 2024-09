Am Kreisverkehr bei Höchstädt kracht es heftig

Im Kreisverkehr zwischen Höchstädt und Steinheim ist es am Sonntag zum Sturz eines Kradfahrers gekommen. Dieser verletzte sich dabei schwer. Gegen 16.50 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Kraftrad von Höchstädt in Richtung Steinheim. Im Kreisverkehr zwischen Höchstädt und Steinheim kam er alleinbeteiligt bei der Abfahrt in Richtung Steinheim zum Sturz. Dabei zog sich der 19-Jährige diverse Frakturen zu.

Er wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber in das Universitätsklinikum nach Augsburg verbracht. Am Kraftrad entstand ein geschätzter Sachschaden von 3000 Euro. (AZ)