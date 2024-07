„Stets das Ziel im Auge behalten“

Im feierlichen Rahmen des Rittersaals im Höchstädter Schloss wurden die Absolventen der Berufsintegrationsklassen der Berufsschule Höchstädt verabschiedet. Landrat Markus Müller betonte die Bedeutung der Integration und die Rolle der Berufsschule dabei. Dort lernen seit zehn Jahren Schüler aus den verschiedensten Ländern die deutsche Sprache und werden auf das Berufsleben vorbereitet.

Landrat Müller bedankte sich bei der Koordinatorin Olga Maciejewski für das große Engagement. Georg Schrenk, Vorsitzender der Unterstützergruppe Asyl/Migration aus Dillingen, forderte in seinem Grußwort die Jugendlichen auf, standhaft zu bleiben und ihre Individualität zu behalten.

Die Klasse BIK2 mit Lehrkräften und Schulleitung. Foto: Berufsschule Höchstädt

„Nachdem sie in kurzer Zeit Grundlagen für ihre künftigen Berufe gelernt haben, können sie heute die Früchte ihrer Mühen ernten. Wenn sie ab Herbst den Weg in das Berufsleben einschlagen, sollen sie bei Schwierigkeiten ihren Mut nicht verlieren“, so Schulleiter Gerhard Weiß zu den Absolventen. Der Schulleiter forderte die Absolventen auf, auch künftig Hilfe im Berufsleben anzunehmen und stets das Ziel im Auge zu behalten. Erstmalig werden ab Herbst Absolventen aus Höchstädt auch die Integrationsvorklasse der FOS in Donauwörth besuchen, um direkt die Mittlere Reife zu erreichen.

Ehrung für die meisten Praktikumstag, die wenigsten Fehltage, die besten Schulleistungen

Für das Engagement der Lehrer und Sozialpädagogen der Berufsschule und des Kooperationspartners Kolping bedankten sich stellvertretend für alle Schüler Israa Al Khayer und Maysam Nabavi in einer Rede, die an Szenen aus dem Schulalltag erinnerte. Klassenleiterin Petra Meinikheim ehrte Schülerinnen und Schüler für besondere Leistungen. Die Ehrung des Fördervereins gab es für die meisten Praktikumstage (Ermire Kryeziu Morina), die wenigsten Fehltage im Schuljahr (Floresa Cani) und natürlich für die besten Schulleistungen (Maysam Nabavi). Die Schülerinnen und Schülern umrahmten mit Tänzen und Gesang eindrucksvoll die Feier, bevor sie voller Stolz die Zeugnisse mit dem Mittelschulabschluss überreicht bekamen. (AZ)