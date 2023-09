Streit am Höchstädter Bahnhof: 15-Jähriger erleidet Platzwunde

Ein 16-Jähriger hat einen Jugendlichen in Höchstädt geschlagen. Daraufhin wird er von einem 61-Jährigen attackiert. Die Polizei ermittelt.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nach einem handfesten Streit am Bahnhof in Höchstädt. Am Samstagnachmittag war es dort zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen.

Die Ermittlungen zum Tathergang in Höchstädt dauern an

In deren Verlauf schlug laut Polizeibericht zunächst ein 16-Jähriger einem 15-jährigem in Gesicht. Der attackierte Jugendliche erlitt eine Platzwunde. Daraufhin schlug nach Angaben der Polizei ein 61-Jähriger den 16-jährigen. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an. (AZ)