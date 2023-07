Höchstädt/Syrgenstein

Im Höchstädter Schloss stehen die Frauen im Mittelpunkt

Die fünfte Auflage der Frauenwelt Höchstädt zog am Sonntag die Besucher an.

Plus Ein vielfältiges Programm lockt die Besucher zur Frauenwelt in Höchstädt.

Von Katharina Indrich

Die sanften Schwingungen der Klangschalen erfüllen ganz langsam den Raum im zweiten Stock des Höchstädter Schlosses. Die Frauen, die hier sitzen, schließen die Augen und gehen gemeinsam mit Mona Zöschinger auf eine Fantasiereise, um im Rahmen der diesjährigen Höchstädter Frauenwelt für ein paar Augenblicke dem Alltag zu entfliehen. Leichtigkeit macht sich breit. Dabei ging es im gleichen Raum noch ein paar Minuten zuvor um handfeste rechtliche Fragen.

Eva Graf-Friedel, Anwältin für Familienrecht, spricht da über die Absicherung von Frauen in Partnerschaften mit oder ohne Trauschein. Ein komplexes Thema, an das sich viele Frauen ihrer Erfahrung nach nicht herantrauen. Oder oft erst dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Einige der Frauen, die hier sitzen, sind bereits gebrannte Kinder, andere wollen das tunlichst vermeiden. Und das, sagt die Anwältin, sei gar nicht so schwer. "Eine Erstberatung kostet 226,10 Euro. Das steht in keinem Verhältnis zu dem, was auf Sie zukommen kann, wenn Sie es nicht geregelt haben." Ob Klangschalenmeditation, Hutshow oder rechtliche Absicherung, Informationen zum Thema Lipödem, über den Umgang von Frauen mit Geld oder zu den Wechseljahren. Das Programm der Frauenwelt ist vor allem eines - unglaublich vielfältig.

