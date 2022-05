Tausende Besucher und Besucherinnen bei der „Fit for Job“ in Höchstädt

Die Ausbildungsmesse in Höchstädt haben am Samstag viele Menschen besucht. Die letzten Jahre musste die Veranstaltung aufgrund der Pandemie digital stattfinden - umso größer war nun die Freude.

Zweimal musste die Berufsinfofraktionsmesse "Fit for Job" pandemiebedingt digital stattfinden. Doch nur wenige Jugendliche nutzen das Onlineangebot. Am Samstag, 7. Mai, konnte nun die Messe, die Karrierechancen in der Region aufzeigt, wieder in Präsenz in Höchstädt zustande kommen. Tausende Gäste meldeten sich für dieses Jahr im Voraus für die Veranstaltung an.

Großer Andrang bei „Fit for Job“ in Höchstädt

Die Jugendlichen und Eltern tummelten sich mit Maske in der Nordschwabenhalle, im Gebäude der Berufsschule Höchstädt und im Handwerkszelt. 85 Unternehmer und ChefInnen nutzen die Möglichkeit, um Interessierte über die vielfältigen Möglichkeiten im Landkreis Dillingen zu informieren. Die Veranstalter, die Aussteller und die Besucher freuten sich besonders darüber, dass sich wieder persönlich über die Karrierechancen im Landkreis Dillingen und der Region ausgetauscht werden konnte. (sukl)