Tausende Euro Schaden bei Unfall in Höchstädt

Einen Verkehrsunfall mit einer Schadenshöhe von rund 8000 Euro verursachte eine 28-jährige Autofahrerin am Freitagnachmittag. Die Frau fuhr mit ihrem Auto auf der Ellimahdstraße in Höchstädt und wollte nach links auf die Donauwörther Straße einbiegen. Hierbei nahm sie einer 74-jährigen Autofahrerin, welche die Donauwörther Straße in nördliche Richtung befuhr, die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Unfallbeteiligten unverletzt blieben. (AZ)