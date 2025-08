Technikerschule Höchstädt verabschiedet Absolventen

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik: Die Stadt Höchstädt vergibt an die Absolventinnen und Absolventen der Technikerschule zum wiederholten Mal den MINT-Preis. Ausgezeichnet werden hervorragende Abschlüsse der Staatlich geprüften Techniker für Umweltschutztechnik. Verabschiedet wurden Absolventen der beiden Schwerpunkte Regenerative Energien und – erstmalig – Landschaftsökologie. Bürgermeister Stephan Karg gratulierte herzlich und brachte seinen Stolz zum Ausdruck, dass eine so breite und hochkarätige Ausbildung in Höchstädt möglich ist. Mit der Konzentration auf nachhaltige Landschaftsgestaltung und Landschaftsökologie wird das Profil der Schule zukunftsträchtig gestärkt.

Der stellvertretende Schulleiter Manfred Bäuml lobte, auch im Namen von Schulleiter Gerhard Weiß, die nun verabschiedeten Pioniere der Landschaftsökologie. Er stellte zudem die Bedeutung der Schule als Partner im MINT-Netzwerk des Landkreises heraus. Thomas Mayr, Koordinator und Klassenleiter der Technikerschule, wünschte den Absolventen alles Gute und blickte auf die zweijährige Ausbildung zurück.

Die Absolventinnen und Absolventen haben mit der Weiterbildung die Grundlage für eine berufliche Karriere in sehr zukunftsträchtigen Bereichen gelegt. Mit diversen Exkursionen wurde während der Weiterbildung ein umfangreiches, praktisch nutzbares Wissen erworben. Gefördert durch Erasmus+ wurde etwa eine zweiwöchige Exkursion in Norditalien durchgeführt. Die staatlich geprüften Technikerinnen und Techniker haben nun auch die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen. Eine Absolventin konnte durch eine zusätzlich abgelegte Mathematikprüfung zudem die Allgemeine Fachhochschulreife erlangen.

