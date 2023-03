Höchstädt

vor 48 Min.

Tierdrama im Donauried: Schwan ist schwer verletzt

Plus Das Tier ist angegriffen und liegen gelassen worden. Sein Partnerschwan sitzt seither allein auf einem Feld bei Höchstädt und wartet. War es ein Hund?

Von Simone Fritzmeier

Ariane Dallmaier ringt mit den Worten, es fällt ihr nicht leicht. Jeden Tag fährt die Höchstädter Tierheimleiterin an der Stelle vorbei, an der sich am Wochenende ein Drama abgespielt haben muss. "Es treibt mir die Tränen in die Augen", sagt sie. Am Sonntagmorgen bekam Dallmaier von der Dillinger Polizei einen Anruf, dass vermutlich ein verletzter Schwan auf einem Feld von einer Spaziergängerin entdeckt worden sei.

