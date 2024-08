Mit ihm wurde es in Höchstädt Ostern

Viele Mitglieder der katholischen Pfarrei Mariä Himmelfahrt haben in diesen Tagen letzten Abschied von Werner Stirnweiß genommen. Der bekannte Höchstädter ist nach längerer Krankheit im Alter von 88 Jahren gestorben. Werner Stirnweiß war eine geschätzte Persönlichkeit in der Stadt. Ein Ritual dürfte Besuchern und Besucherinnen der Osternächte in der Höchstädter Stadtpfarrkirche für immer in Erinnerung bleiben. Mit seiner sonoren Stimme las Stirnweiß in der dunklen Kirche jedes Jahr an Ostern die Schöpfungsgeschichte vor. Und es war dabei so still, dass man in den Pausen eine Stecknadel hätte fallen hören können. Die Hörer hatten das Gefühl, bei der Entstehung der Welt dabei zu sein. „Mit Dr. Stirnweiß wurde es jedes Jahr Ostern“, sagt Stadtpfarrer Daniel Ertl unserer Redaktion.

