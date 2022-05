Höchstädt

15:05 Uhr

Trendsport: Was taugt das Training mit Kangoo Jumps?

Plus Trainerin Daniela Popa bietet beim SSV Höchstädt Kangoo-Tanz-Training an - als einzige im Landkreis Dillingen. Unsere Autorin hat den Sport getestet.

Von Annemarie Rencken

Wenn Daniela Popas Kangoo-Tanz-Gruppe so richtig in Fahrt kommt, bebt die Höchstädter Kim Halle. Die Musik ist laut und gibt eindringlich den Takt vor. Noch lauter sind bei manchen Übungen allerdings die Schuhe der Gruppe, die der Sportart ihren Namen geben. „Kangoo Jumps“ heißen sie und der Name sagt vieles darüber aus, wie man sich das Ganze vorstellen kann. Popas Training verbindet Elemente, die man etwa aus Aerobic und Tanz kennt. Das Besondere: Dabei springt man beinahe durchgehend auf der Stelle. Das ist gut für die Ausdauer - und dank der gefederten Schuhe auch schonend für Gelenke, Wirbelsäule und Co. Das verspricht zumindest der Hersteller.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen