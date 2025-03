Unbekannte beschädigen Fahrzeuge in einem Schuppen in Höchsädt

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagabend in einen Schuppen in der Dillinger Straße in Höchstädt eingedrungen. Dort wurden anschließend mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Hinweise an die Dillinger Polizei unter Telefon 09071/560

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet Zeugen, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. Hinweise werden auch bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (AZ)